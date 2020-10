Futuro incerto do V. Setúbal em destaque no Record Mais

Depois da despromoção administrativa do Vitória ao Campeonato de Portugal (3.º escalão nacional), Setúbal procura ainda refazer-se do choque. A situação é problemática, e não só no aspeto financeiro, mas há quem não desista de salvar o clube e fazê-lo regressar ao convívio da elite. No Record Mais deste domingo fazemos o ponto da situação, com os experientes Semedo, Zequinha e Nuno Pinto, além do improvisado diretor-desportivo Tiago Teixeira, a demonstrarem a enorme determinação que existe na hora de olhar para o futuro.





Na edição desta semana fazemos ainda um balanço do mercado de transferências centrado no já habitual sucesso de Jorge Mendes, a quem nem a pandemia de Covid-19 parece ter retirado protagonismo numa janela particularmente marcada pela descida significativa no valor investido pela generalidade dos clubes.Este domingo há mais um França-Portugal, e no regresso da Seleção Nacional a Saint-Denis recordamos a relação histórica entre os dois países, a nível futebolístico e não só. E na secção 10 Mais lembramos o golo de Eder na final do Euro'2016 e outros heróis improváveis em finais de grandes competições de seleções.Não perca também o lançamento de mais uma edição da, cuja 26.ª edição arranca no próximo fim de semana. Apresentamos-lhe os jogadores mais valiosos no concurso e as boas apostas que pode fazer para ter sucesso.E, entre outros temas, há ainda as habituais opinião de Daniel Sá e David Novo, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana.