Giulia e Stelvio: Agentes da resistência

Partilham o nome, a posição e agora também o balneário. Hugo Machado e Hugo Machado, de 40 e 18 anos, atuam pelo Oriental, líder da 1ª divisão da AF Lisboa. O júnior fez a estreia pela equipa principal em novembro e cumpriu o sonho de jogar com o ídolo, um momento inesquecível. Há quem diga que são quase iguais a jogar. Record foi saber tudo... no Dia do Pai