Goleador Thiago Santana em entrevista no Record Mais

Aos 27 anos, o brasileiro Thiago Santana atravessa o melhor momento da carreira. É o inesperado rei dos goleadores do campeonato e tornou-se no melhor marcador da história do Santa Clara na I Liga. Em entrevista que poderá ler amanhã no Record Mais, o avançado diz estar perfeitamente adaptado aos Açores e gostar muito de viver em Ponta Delgada,mas sonha com o salto para um grande. No entanto, para já garante estar completamente focado em ajudar ao sucesso do clube açoriano.





Na edição desta semana do nosso suplemento, pode ainda conhecer melhor o projeto de criação de uma Superliga europeia, que os clubes mais ricos do Velho Continente estão a tentar levar em diante. Uma ideia promete abalar o futebol e que já mereceu inúmeras críticas, face à evidente oposição da UEFA e das Federações nacionais.Temos ainda José Morais a fazer o balanço de mais uma época de sucesso na Coreia do Sul, onde o técnico português se sagrou recentemente bicampeão. O antigo adjunto de José Mourinho ainda sonha com a conquista da Taça e da Champions asiática antes de se despedir do Jeonbuk.Na secção 'Os 10 Mais' recordamos as cláusulas contratuais dos futebolistas mais invulgares e temos também uma conversa com Joana Santos, judoca surda a quem as limitações físicas não impede de ter sucesso na modalidade. E, entre outros temas, há ainda as habituais opiniões de Daniel Sá e David Novo, além da análise de Alexandre Pais às melhores frases da semana.