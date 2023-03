Gonçalo Tabuaço: «É incrível para os jovens»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 21 anos, o guarda-redes Gonçalo Tabuaço está na segunda temporada na Liga Portugal SABSEG, defendendo as redes da BSAD, depois de na temporada passada ter estado ao serviço do Estrela Amadora. Com 44 jogos disputados ao longo de duas temporadas na competição, o guardião deixa rasgados elogios à competitividade, destacando também a importância para os jogadores jovens.

"É uma competição em que todos os jogos são bastante difíceis, vemos muitas vezes o primeiro classificado ter dificuldades com o último. Quanto aos jovens, posso dar o meu exemplo. Está-me a dar muita experiência. Hoje sou um jogador completamente diferente do que era. É uma experiência muito diferente em termos daquilo que é perceber o jogo. A Liga Portugal SABSEG é incrível para os jovens, tal como a Liga Portugal bwin", descreve o guarda-redes dos azuis.

A titularidade em tenra idade é, garante, motivo de orgulho, em particular tratando-se de uma posição tão específica. "Não é uma situação muito normal, não há muitos guarda-redes jovens a assumirem numa equipa dos campeonatos profissionais. Já é o segundo ano em que estou a fazer jogos recorrentemente. Estou muito orgulhoso, é fruto do meu trabalho e do dos meus colegas, agora é continuar e ver o que o futuro nos traz", diz o camisola 1 da BSAD.

Apesar do destaque recente, Gonçalo Tabuaço abandonou durante alguns meses os relvados, na fase inicial da carreira como sénior, mas garante que nem a retirada momentânea lhe retirou o sonho. "O futebol não é um mar de rosas. É um mundo muito difícil, com altos e baixos. Passei um momento mais difícil na minha carreira, decidi mesmo abandonar durante um tempo, mas nunca desisti dos sonhos. O ano passado não estava a jogar sequer na Liga 2, este ano sou titular na BSAD e tenho estado presente na seleção nacional de sub-21. A minha vida deu uma reviravolta", assume, deixando um conselho para os jogadores que passam por períodos mais complicados. "Com humildade e trabalho, não devem desistir, continuar a lutar pelos sonhos e continuar a trabalhar. Esse é o segredo: o trabalho", afirma.

A boa temporada ao serviço dos azuis levou-o à liderança do Ranking de Jovens Jogadores da Liga Portugal SABSEG, algo que enche o guardião de orgulho. "Como é óbvio, para um guarda-redes estar em primeiro lugar é um grande orgulho e uma grande honra. É fruto do trabalho que fazemos no dia a dia, de outra forma não seria possível. Para mim é um grande prazer estar no primeiro lugar e agora é continuar a trabalhar", assume.

Com vista ao futuro, o jovem guarda-redes ambiciona chegar aos grandes palcos, mas tem como prioridade terminar ao mais alto nível esta temporada pela BSAD. "Quero acabar a época bem, depois para o ano, se for possível, gostava de dar o salto, mas logo se vê. Quem esteja na minha posição ambiciona jogar nos grandes palcos, como a Liga dos Campeões. Neste momento quero subir de patamar, estou a ficar preparado para isso. O resto logo se vê", revela.



Autor: André Bucho/Liga Portugal