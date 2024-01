Hélder Cristóvão: «É importante continuar a alcançar marcas»

Liga Portugal - O FC Penafiel tornou-se, esta temporada, a equipa com mais vitórias conquistadas na história da Liga Portugal SABSEG. Qual é a importância de conseguir este marco?

Hélder Cristóvão – É histórico. Nós somos apenas uma peça desta escalada. É importante consolidar o clube, que tem muita história, como mostram estes números, e também muita personalidade. É importante continuar a alcançar marcas, trata-se de um clube estável, cumpridor, sério e sempre exemplar.

LP - É o treinador que alcançou este patamar, ficando para sempre ligado à história do clube. Qual é a sensação de conseguir este feito?

HC – Como treinadores, temos sempre orgulho em atingir e ficar ligados a este tipo de marcas. É mérito de todos os responsáveis por todas as vitórias alcançadas na história do clube. Mas neste momento, sendo eu o treinador principal, é com orgulho que alcanço esta distinção.

LP - Agora que está a chegar a virada para a segunda metade, acredita que a equipa se encontra no melhor momento da época?

HC – Os resultados assim o dizem. Agora é importante consolidar, estender esta fase o maior tempo e o maior número de jogos possíveis, para que possamos saltar da parte mais incómoda da tabela. No entanto, estamos dentro daquilo a que nos propusemos para esta temporada.

LP - Num plantel com 25 atletas, apenas três não são portugueses. A valorização do jovem jogador português é um dos principais objetivos do clube?

HC – Em parte sim. Temos muita qualidade interna, tanto no jogador português, como nos escalões inferiores. Há muita qualidade e é preciso que alguém olhe para eles e lhes dê algum destaque. Nem sempre é fácil, mas acreditamos muito no jogador português. E se temos em casa, porque vamos buscar fora?

LP - Esta homogeneidade de nacionalidades no plantel tem mais aspetos positivos ou negativos para a equipa?

HC – Vivemos num mundo de futebol global e gostamos de todos os talentos, independentemente da nacionalidade. Não é uma obrigação ter apenas jogadores portugueses, mas entendemos que têm muita qualidade. E acho que acaba por ser um fator positivo o facto de o nosso plantel ser composto, na sua maioria, por jogadores portugueses, pela comunicação ou pela rápida integração do jogador no clube e com os colegas. Mas claro que não vamos descartar futebolistas que tenham qualidade só por serem de outra nacionalidade.

LP - Qual a importância dos adeptos neste percurso?

HC – Queremos sempre mais e tenho-me batido um pouco por isso. Não podemos só apoiar a equipa pelo resultado, mas sim porque somos locais, de Penafiel, e porque gostamos de ver o nosso clube competir. Depois iremos atrás do resultado, mas precisamos da presença dos adeptos no estádio.

LP - A Liga Portugal SABSEG é conhecida pela grande competitividade e imprevisibilidade. Concorda com esta avaliação da competição?

HC - É uma excelente competição e a Liga Portugal faz muito bem em dar destaque à Liga Portugal SABSEG. Os valores existem e os treinadores também estão lá. As equipas estão muito bem estruturadas e os jogos são muito imprevisíveis, onde cada um pode ganhar ao outro. É isto que a torna tão competitiva e atraente.



"Não há profissão como a de jogador"



Para o técnico principal do FC Penafiel, "ser treinador é um complemento muito bom para quem já foi jogador", não deixando de salientar: "Temos de estar sempre ligados durante 24 horas, enquanto o jogador desfruta muito mais daquilo que faz". "Um treinador sente-se realizado quando as ideias do treino são postas em prática no jogo, algo que dá muito prazer, mas nunca será igual à vida de jogador", refere.



Revelando que "foi a paixão pelo jogo" que o levou a enveredar pela carreira de treinador, Hélder contou que "todos os anos de carreira permitiram ganhar alguma maturidade e também esclarecer as ideias". "Fui estudando, tirando os cursos, para tentar perceber se tinha aptidão ou não e creio que foi uma boa aposta, num caminho escolhido com segurança e que me permite ser feliz neste momento", prosseguiu o antigo defesa central, confidenciando que os seus objetivos passam por "continuar a crescer" e "chegar à Liga Portugal Betclic", destacando que em Penafiel se encontra "muito feliz".



AUTOR: Tiago Sá Pereira/Liga Portugal