Histórica primeira vitória da Seleção Nacional em foco no Record Mais

Quando em 1925 o árbitro belga Theuerkauff apitou para o final da partida, fez-se história no futebol português. Há 95 anos, a Seleção Nacional acabara de vencer o seu primeiro jogo internacional, ao bater a Itália por 1-0, em Lisboa. No Record Mais deste domingo lembramos os protagonistas e os eventos que rodearam o feito. É mais um trabalho do investigador César Rodrigues na rúbrica Desporto com História.





Mas o suplemento desta semana tem muitos outros temas que pode ler, seja na edição impresa ou em. Desde logo uma entrevista a Bruno Vale, antigo guarda-redes do FC Porto que foi internacional uma vez - lançado por Luiz Felipe Scolari em 2003 - e que arrumou as luvas este ano.Depois, contamos ainda a forma como o português Samuel da Costa ajudou o Arminia Bielefeld a impor-se de forma clara na 2.ª Divisão alemã, regressando assim à Bundesliga. E assinalamos mais um título da Juventus em Itália, o nono seguido na Serie A, com um trabalho infográfico sobre a história centenária da Velha Senhora.Na secção '10 Mais' continuamos em Itália, destacando os jogadores portugueses que mais se destacaram no calcio, naturalmente partindo do sucesso de Cristiano Ronaldo, que surge muito bem acompanhado neste caso: de Rui Costa e Figo a Paulo Sousa ou Rui Barros, entre outros.Esta edição conta ainda com uma página especial dedicada aos Paralímpicos, desta vez com a cavaleira Ana Mota Veiga em evidência, sem esquecer as opiniões de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de, e a habitual análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Leia tudo isto e muito mais na edição impressa e no nosso site.