Homossexualidade no futebol em destaque no Record Mais

A homossexualidade no futebol é um tema que continua escondido por debaixo de um pesado manto de silêncio e que poucos ousam abordar. O desporto-rei é um universo onde o preconceito e a homofobia são reais e, talvez por isso, é quase impossível que um futebolista profissional assuma a sua sexualidade sem reservas. É este o tema em destaque na edição deste domingo do Record Mais, onde fazemos o ponto da situação e lembramos os casos de Thomas Hiztlsperger ou Justin Fashanu.





Veja ainda a reportagem sobre um grupo de jogadores do Campeonato de Portugal que se juntou para fazer o percurso entre Viseu e Fátima de bicicleta, sem esquecer o português que foi vizinho de Pjanic no Luxemburgo e tem acompanhado o trajeto do médio se prepara para trocar a Juventus pelo Barcelona.



Leia a opinião de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de Record, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de Record, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa e ainda no Record Premium.

No suplemento desta semana pode também ler uma entrevista a Rafael van der Vaart, antigo internacional holandês, que fala de Cristiano Ronaldo, Mourinho, João Félix ou Dani, do qual foi companheiro de equipa no Ajax. O ex-médio recorda ainda os duelos com a Seleção Nacional, frente à qual nunca conseguiu vencer.Nesta edição temos outro holandês em destaque, Arjen Robben, que anunciou recentemente o regresso aos relvados, um ano depois de ter terminado a carreira no Bayern. Pode recordar a carreira do esquerdino num trabalho infográfico e, nos 10 Mais, conhecer outros casos de desportistas que decidiram interromper a reforma para voltar à competição... e com sucesso.