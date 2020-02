Hugo Almeida e as histórias de uma carreira no Record Mais

Pouco mais de uma semana depois de ter anunciado o final da carreira de futebolista, Hugo Almeida é este domingo o grande protagonista do Record Mais. Numa longa entrevista, o agora treinador adjunto da equipa de sub-23 da Académica lembra o percurso iniciado em Buarcos, na Figueira da Foz, e que o levou depois ao FC Porto, com passagens por Alemanha, Turquia, Grécia, Rússia ou Itália. Sem esquecer o orgulho de jogar na Seleção Nacional e muitas outras histórias.





No suplemento desta semana recordamos também 10 dos casos mais flagrantes de equipas que falharam redondamente nas segundas voltas dos campeonatos, acabando por deixar escapar a conquista do título depois de terem chegado em clara vantagem a meio da competição.Contamos ainda a forma como o desporto francês foi abalado nas últimas semanas com a revelação de vários casos de abusos sexuais de jovens atletas, com especial incidência na patinagem artística. E temos igualmente uma reportagem sobre teqball, na qual uma equipadesafiou a dupla do Belenenses constituída pelos ex-futebolistas Marco Paulo e Fernando Gonçalves.Pode igualmente ler as opiniões de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Isto e muito mais para ler na edição impressa do nosso jornal e ainda no