Hugo Pereira: «Haaland é visto como herói nacional»

O novo secretário-geral do Partido Comunista Português nasceu e cresceu com o futebol a entrar-lhe pela sala de estar. Paulo Raimundo viveu os primeiros anos na Amoreira, paredes meias com o recinto do Estoril, e ali voltou, com Record, 43 anos depois. Esta é uma viagem emotiva, saudosa, com o tributo de sempre à força operária... ou não fosse o jogo bonito feito por gente trabalhadora