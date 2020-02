Impacto do coronavírus no futebol em destaque no Record Mais deste domingo

O impacto do surto que começou na China há pouco mais de dois meses já se sente também na Europa e é em Itália que está, neste momento, o maior foco. Com quase mil casos confirmados, cidades de quarentena, escolas e inúmeros eventos cancelados, também o futebol sofre com este cenário. E o Juventus-Inter, que deveria ser este domingo, foi um dos jogos adiados. No Record Mais deste domingo exploramos este tema ao detalhe.





Temos ainda uma reportagem sobre o tradutor que fez furor no Sp. Braga-Rangers e pode também pode conhecer Teresa Silva, jovem portuguesa em destaque no Karaté. Isto para além de uma infografia especial sobre o arranque do MotoGP, agendado para o próximo fim de semana.