Inês Viegas: Desporto Paralímpico e a Investigação Científica

É um facto que o investimento nos projetos de preparação paralímpica e surdolímpica tem crescido, tal como o interesse nos mesmos. Assim como estes cresceram, é também fundamental que cresça a produção de trabalho científico, de mais conhecimento sobre o desporto para pessoas com deficiência.





A Rede de Escolas com Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público (REDESPP) tem demonstrado interesse no desenvolvimento do Movimento Paralímpico, como o demonstra o protocolo estabelecido com o Comité Paralímpico de Portugal, seja na área da formação de alunos, professores e treinadores, ou na promoção de investigação direcionada à dimensão do desporto para pessoas com deficiência. A procura por enquadrar esta vertente desportiva nas suas aulas, criando disciplinas, unidades de crédito ou participando em seminários que se focam neste tema, por certo que incentiva alunos, professores e treinadores a uma maior busca por mais e melhor conhecimento.Mais conhecimento sobre o desporto para pessoas com deficiência ou até sobre o desporto em si conduzem a uma sociedade mais plural, culta, inclusiva. Há sempre espaço para mais conhecimento e aprendizagem, para nos tornarmos melhores desportistas e melhores promotores do desporto.Assim, faz sentido lançar o desafio à comunidade do desporto. Vamos produzir mais conhecimento científico sobre este tema. É uma forma de o entender melhor e de o tornar mais acessível, mais plural.