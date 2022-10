Jeep Avenger chega em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Jeep reforçou decisivamente a entrada na eletrificação e prepara-se para, até 2025, lançar quatro novos modelos exclusivamente elétricos. O plano inclui a entrada em cena, entre outros, de um SUV dedicado ao mercado europeu. Chama-se Avenger e vai estar disponível a partir do próximo ano.

O Avenger é um SUV compacto (está posicionado abaixo do Renegade), tem 400 quilómetros de autonomia e configuração que, naturalmente, respeita os pergaminhos da marca em termos de aptidões fora de estrada. Construído na Polónia, o Avenger estreia-se já este mês no salão automóvel de Paris e começa a carreira comercial no início de 2023.

A par deste SUV ‘europeu’ (mas distribuido também no Japão e na Coreia), a Jeep vai lançar o Recon – um 4x4 elétrico para o mercado americano – e o Wagoner, este inserido na oferta ‘premium’ e que terá 640 km de autonomia. A produção começa em 2024 e está prevista a distribuição nos principais mercados mundiais, incluindo a Europa.