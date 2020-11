Joana Santos: No combate para o ouro

O judo tem dado várias alegrias a Portugal e Joana Santos tem sido uma das figuras em destaque ao longo dos últimos anos. Basta olhar para o palmarés. Nos Jogos Surdolímpicos, arrecadou o ouro em 2009, a prata em 2013 e o bronze em 2017 na categoria de -63 kg. A preparação está agora a ser feita para 2021, com vista à competição que vai decorrer no Brasil. O objetivo? É simples. Voltar ao ponto de partida... e de glória.





"Com o peso de mais responsabilidade, quero mais uma medalha de ouro. A nível internacional será mesmo uma batalha consegui-la. Quero fazer um marco na História", salienta, a. Ainda falta algum tempo, pelo que é crucial pensar também nos desafios a curto prazo, mas a ambição ninguém lhe tira. "Será o repetir de um sonho. Faltam 13 meses e não posso estar sempre a pensar nisso, mas entretanto quero ganhar mais medalhas a nível internacional e nacional, tanto em provas para surdos como em competições regulares", descreve a algarvia, de 30 anos.Este é, de resto, um ano atípico, por causa da Covid-19, mas Joana Santos não desarma. "A pandemia limitou um bocadinho porque não competi. Tive de treinar o suficiente para me manter ativa, sempre com a atenção no controlo do peso", refere a judoca... que começou no ballet. "Estive lá durante dois anos, mas faltava-me uma atividade desportiva com mais garra e fui à procura. Comecei no judo aos nove anos. Como rapidamente adquiri um certo nível e estava a progredir, fiquei até agora. Melhor escolha não podia ter feito", refere. Agora, o seu valor é reconhecido além da região onde habita. "Já me conhecem, não só no Algarve mas um pouco por todo o lado. São muitos anos e existe muita informação sobre mim. O meu treinador é o mestre Júlio Marcelino e ele divulga sempre os meus resultados. Convidam-me para homenagens, o que é muito gratificante. Muitas pessoas congratulam-me nas redes sociais", enaltece."Sou a única judoca surdolímpica em Portugal, mas pratico também no desporto regular. Subi ao pódio em quase todos os campeonatos nacionais em que participei. Este ano fiquei em 3 lugar", lembra, sem esquecer os seus pilares. "São a minha família, o meu treinador e o meu clube, o Judo Clube do Algarve", enumera. Venham daí mais medalhas...Joana Santos revela a forma como interage nos estágios com outros judocas. "Sou a única atleta surda no judo. Tenho dificuldades em verbalizar e também a nível de escrita e não é fácil conviver num grupo de ouvintes durante muitos anos em que estou sempre acompanhada, mas sempre ‘sozinha’ . No convívio, alguns mostram interesse em aprender língua gestual e isso é muito bom", descreve a algarvia, que convive habitualmente com nomes como Telma Monteiro e Jorge Fonseca. "São meus colegas há muitos anos, integramos muitas vezes estágios e sinto-me completamente integrada Sei que os dois são muito fortes. Quero sempre treinar para estar perto desse patamar", garante a judoca, licenciada em Design de Comunicação. "Vou fazendo alguns trabalhos pontuais. O design neste momento é um plano B na minha vida, mas espero regressar a 100% depois do judo", projeta.