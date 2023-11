João Diogo: «Adversários sabem que somos duros de roer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na qualidade de país organizador, Portugal vai apresentar-se neste Mundial WAKO com um trunfo adicional pelo apoio que receberá das bancadas, mas também pelo estatuto que foi ganhando nos últimos tempos.

Em declarações ao nosso jornal, o presidente interino Federação de Desportos de Combate assume que o nosso país é cada vez mais respeitado nestas andanças e sempre que os adversários encontram um lutador português já esperam vida difícil. "Sabem que, quando sai Portugal no sorteio, terão pela frente um osso duro de roer. Seja um lutador mais ou menos experiente, os adversários sabem que vão ter guerra. Temos essa conotação lá fora. Para nós essa é uma imagem importante, porque faz o adversário entrar sempre com respeito", frisa João Diogo. Apesar desse respeito que foi ganho, o líder federativo assume que a modalidade não tem evoluído como poderia e devia em terras portuguesas: "Isso tem a ver com outras questões, que espero que este campeonato ajude a desbloquear."

Um "desbloquear" de situação que poderá também passar pelos resultados neste Mundial, no qual Portugal entra com alguns nomes importantes de olhos postos nos combates decisivos e, claro, nas medalhas. Lutadores como Sofia Oliveira, Tiago Santos, Ricardo Hilário, Inês Casqueiro ou Catarina Dias entram em cena com vontade de fazer boa figura, tal como o duo Masters (de tatami), composto por Vítor Nogueira e Pedro Castro, dois atletas habituados a conquistas importantes neste tipo de campeonatos.

"Isto é a Champions!"

Ao nosso jornal, João Diogo não avançou muitos nomes quando escolheu referências estrangeiras, isto porque na realidade do kickboxing há uma renovação grande no que ao talento diz respeito em todos os países e raramente se repetem convocatórias em grandes campeonatos. "Não há lugares cativos. Estão sempre os melhores de cada país", garante. Algo que dificulta a prospeção e análise dos adversários mas que, por outro lado, garante sempre qualidade de topo nos combates. É o que se espera em Albufeira nos próximos dias...