Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Miguel: o ‘Vardy’ do futsal quer dar o salto Com 32 golos, pivô do Candoso foi o melhor marcador da fase regular da Liga Placard





João Miguel (à esquerda) apontou 32 golos na fase regular