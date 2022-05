Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Paulo Correia: «Trago comigo a experiência do dirigismo» João Paulo Correia é o novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Jogou futebol e presidiu a um clube. Viveu as dificuldades. Destacou-se como deputado e pugna por um desporto português mais limpo, mais inclusivo, tão ou mais triunfante. São lutas que sempre foram suas. É a sua primeira entrevista exclusiva no cargo





• Foto: Pedro Ferreira