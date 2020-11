João Rodrigues explica projeto do Farense no Record Mais

O Farense regressou esta temporada à 1.ª Liga depois de uma longa travessia do deserto. O empresário João Rodrigues é o presidente dos leões de Faro e já ia ao São Luís antes de nascer, na barriga da mãe. Seguiu o clube na 2.ª Distrital e, há cinco anos, deu início à recuperação do clube. É raro dar entrevistas, mas aceitou o convite de Record e pode conhecer as suas ideias e projetos na edição deste domingo do nosso suplemento.





Nodesta semana apresentamos também outro 'renascimento'. O do Leeds United, também regressado à elite do futebol inglês. Falámos com o espanhol Victor Orta, diretor desportivo do clube que revela os segredos do sucesso da equipa comandada pelo carismático Marcelo Bielsa.Conheça igualmente o caso de Marcelo Prudêncio, jogador do GD Peso que decidiu voltar aos relvados mais de duas décadas depois de um tumor cerebral ter travado uma carreira promissora. Com 45 anos, o esquerdino demonstrar que nunca é tarde para recomeçar...Assinalamos ainda o regresso do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, a realizar no próximo fim de semana, com um trabalho infográfico. Na secção 'Os 10 Mais' recordamos os grandes pilotos que brilharam na categoria rainha do motociclismo. E, entre outros temas, há as habituais opiniões de Gaspar Ferreira e David Novo, além da análise de Alexandre Pais às melhores frases da semana.