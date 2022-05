Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogo teatral: Futebol e arte em cena Peça retrata evolução da relação do Homem com a bola e os papéis social, económico e político do desporto-rei na sociedade





• Foto: Tiago Sousa Dias