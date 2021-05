«Jorge Jesus é considerado um Deus pelos adeptos do Flamengo»

Frédéric Fausser, francês a viver no Brasil, é o CEO da Samba Digital, empresa de comunicação digital. A entrada para Portugal está para breve e houve um português que ajudou a 'alimentar' esta ideia.





FRÉDÉRIC FAUSSER - Não sei qual é a perceção em Portugal, mas Jorge Jesus é considerado um Deus pela ‘torcida’ do Flamengo, a maior do país e uma das maiores do Mundo. Vai além do futebol. Ele foi muito inteligente porque percebeu que poderia tornar-se mais do que um treinador. Foi uma fase de recomeço, porque o Flamengo esteve vários anos sem conquistar títulos e ele ganhou vários. Isso mostrou ao Brasil, América Latina e a todo o Mundo que Portugal é um país de futebol com competência altíssima de treinadores e jogadores. Depois chegou Jesualdo Ferreira para o Santos, agora o Abel Ferreira está no Palmeiras. O Brasil recomeçou a olhar para os treinadores estrangeiros. A relação entre Brasil e Portugal no mundo do desporto é cada vez mais intensa. E queremos ajudar os clubes portugueses a terem mais impacto no mercado do Brasil, um mercado muito grande. Por exemplo, o Benfica explorou mal. Fez algumas coisas, mas tem um potencial muito maior. O Benfica é um clube querido no Brasil. E é em toda a América Latina: o FC Porto com os mexicanos, colombianos. Com a Samba Digital podem começar num mercado e expandir para outros com a mesma qualidade e processo para ter visibilidade.FF - Porque ele viu a importância que as redes sociais têm no Brasil. O TikTok é um das plataformas mais usadas no Brasil, Facebok, Twitter… O idioma é o mesmo e foi mais fácil para Jorge Jesus. É possível capitalizar a influência dos canais de comunicação.