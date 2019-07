Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Manuel Constantino: «Apreciámos a decisão de substituir o anterior titular da ADoP» Presidente do Comité Olímpico espera "retomar as relações de entreajuda com a Autoridade Antidopagem"





• Foto: Pedro Ferreira