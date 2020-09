José Manuel Lourenço: Jogos Paralímpicos com público

O adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foi por certo uma decisão difícil para quem a teve que a assumir, mas esta incorpora o que de melhor tem o desporto e do que vai para além do mesmo, um extraordinário fator de desenvolvimento humano e um ativo na promoção da saúde e da excelência. Na decisão de adiar os Jogos ressalta a mensagem que a vida não começa nem acaba no desporto e afirma a centralidade deste na vida contemporânea. Face ao evoluir da pandemia, as duvidas sobre a realização dos Jogos, no próximo ano, são crescentes e legítimas.





Acredito que os Jogos se vão realizar, mas não acompanho aqueles que defendem a realização dos mesmos sem público. Felizmente, o Presidente do Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, já esclareceu publicamente o que o IPC pensa sobre o assunto. Em entrevista à agência de noticias EFE, esclareceu que: "Neste momento, realizar os Jogos sem público é uma questão que não se discute. O público é parte dos Jogos e não creio que isso mude."O Movimento Paralímpico mundial tem a responsabilidade de influenciar a transformação do mundo e de estimular as políticas públicas de inclusão. Os Jogos Paralímpicos são o momento de afirmação e superação máxima que só se concretizam com a presença do público e das famílias dos atletas. Estes, testemunham momentos únicos protagonizados por pessoas únicas e fazem parte do espírito da competição.Jogos Paralímpicos sem público significará a subjugação ao poder económico, em particular das grandes multinacionais, e pode comprometer o seu atual modelo de realização. O oportuno esclarecimento do Presidente do IPC, com a lucidez e sensibilidade a que nos tem habituado, transmite a confiança que vamos ter Jogos Paralímpicos em Tóquio, com público!