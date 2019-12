Jürgen Klopp revela a faceta mais pessoal no Record Mais

O comediante inglês John Bishop é um adepto famoso do Liverpool e esteve à conversa com o treinador Jürgen Klopp numa entrevista que pode ler na edição deste domingo do. O carismático técnico alemão mostra-nos uma faceta mais pessoal, revelando as suas opiniões sobre política ou religião, mas falando também da carreira, da família e, é claro, da forma como vê o futebol.Mas no suplemento desta semana pode também ler a história de Neven Subotic, jogador sérvio que foi treinado por Klopp no Mainz e no Borussia Dortmund. O agora defesa do Union Berlin foge aquilo que é habitual dos futebolistas, anda normalmente de Metro e criou mesmo uma fundação que se dedica a permitir o acesso a água potável às populações da Etiópia.Apresentamos ainda o caso de Augusto Oliveira, funcionário do CTT que se transformou em ultramaratonista depois de longos anos de dependência do álcool e das drogas. E ainda João Vaz, portador de trissomia 21 que tem acumulado medalhas e vai receber um Prémio Stromp pelo 7.º ano seguido.Mas há muito mais para ler na edição de domingo do