KIA EV9: o tamanho também importa

Depois do lançamento do EV 6 e da variante GT (mais desportiva) a KIA avançou para novo modelo 100 por cento elétrico e escolheu a configuração SUV. Nenhuma surpresa nesta opção, se descontarmos… as dimensões. O EV9 assume a condição de topo da gama da marca coreana e parece afirmar que o tamanho, afinal, também importa.

O novo modelo, incluído na lista de candidatos a ‘Carro do Ano’ 2024 em Portugal, destaca-se imediatamente pelas proporções. São 5 metros de carro, quase dois metros de largura e 1,75m de altura. Imponente, portanto. E essa imponência é ainda sublinhada pelas opções seguidas no design exterior, de formato quadrangular para acentuar sugestão de robustez e pujança.

O interior corresponde, no espaço disponível, à imagem exterior. O EV9 tem sete lugares (nesta configuração a bagageira ainda oferece 333 litros de capacidade); os bancos da segunda fila podem avançar para dar mais espaço aos dois últimos lugares e estes podem recolher (eletricamente) ao piso da bagageira. Habitabilidade objetiva, pontuada depois por ambiente sóbrio e por posto de condução adequado aos tempos modernos.

Ao volante, o condutor tem toda a informação distribuída por painel que agrega (como se fosse peça única) painel de instrumentos e ecrã tátil para o ‘infotainment’ e conectividade. Os botões físicos foram reduzidos ao mínimo – até o controlo do ecrã tátil tem opção por fila de comandos inseridos no ‘tablier’ em estilo háptica. O comando da ‘caixa’ e o botão start/stop ficam à direita, junto ao volante, que inclui patilhas para gerir os modos de regeneração da bateria.

As dimensões podem criar dúvidas quanto ao comportamento do EV9, mas este SUV tem agilidade, desembaraço (os 204 cv lidam bem com os 2426 kg de peso) e só haverá dúvidas numa utilização citadina. Exatamente porque é automóvel pouco amigo de ruas estreitas ou parques de estacionamento com acessos, digamos, exíguos. A eventual reserva quanto a este ponto acaba compensada porque o modelo da KIA é um familiar amigo de viagens mais longas - ver outra peça. O preço da versão ‘First Edition’ foi fixado nos €77.000, valor em linha com as características do EV9.



Autonomia ultrapassa 500 km



Candidato a ‘Carro do Ano’ 2024 em Portugal, o KIA Ev9 está também na discussão pelo troféu na classe ‘Grande SUV’, onde tem o novo Renault Espace como adversário.



E uma das curiosidades desta disputa está nas mecânicas. Enquanto o Espace é um ‘full hybrid’ (motor a gasolina 1.2 mais motor elétrico para potência de 200 cv), o EV9 é um cem por cento elétrico com autonomia de 563 km entre carregamentos.



A KIA utilizou a plataforma E-GMP não apenas para a questão do espaço a bordo, mas também para instalar o motor elétrico (no eixo traseiro) e uma bateria com 99,8 kWh de capacidade. A tecnologia 800 V permite ao EV9 carregar dos 10 aos 80% em apenas 24 minutos num posto DC a debitar 210 kW.





O consumo anunciado é de 20,2 kWh/100 km, valor que não ficou longe dos 21,4 kWh/100 quilómetros que obtivemos em utilização mista estrada/autoestrada/cidade - usando os três modos de condução e doseando o sistema de recuperação de energia.