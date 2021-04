Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Liga dos Campeões: À procura do troféu mais cobiçado Pep Guardiola está nas ‘meias’ pela primeira vez com o Man. City e conta com Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo para tentar quebrar o enguiço na prova





• Foto: Getty Images