«Liga irrepreensível e fantástica»: ex-capitães analisam época do Sporting no Record Mais de amanhã

O Sporting está a um pequeno passo de se sagrar campeão pela primeira vez desde 2001/02. Um novo tropeço do FC Porto na segunda-feira resolve a questão, mas caso os dragões vençam o Farense bastará aos leões ganhar ao Boavista na terça-feira. O mérito da excelente época da turma de Alvalade tem de ser dividido por direção, equipa técnica e jogadores, mas há elementos mais influentes do que outros, como é o caso do capitão Coates.





Nodeste domingo, falamos com alguns dos antecessores do central uruguaio. E de Manuel Fernandes, o mais emblemático dos capitães leoninos e campeão em 1981/82, ao bem mais recente Daniel Carriço, passando ainda por nomes incontornáveis como Oceano, Sá Pinto ou Iordanov, todos fazem questão de salientar a excecional época do Sporting, destacando a importância de Rúben Amorim ou de Coates.Na edição desta semana do nosso suplemento temos ainda um trabalho gráfico sobre a percurso do atual capitão, além de outros temas que pode ler edição de papel de amanhã ou no Premium.