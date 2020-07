Luís Costa: Sempre a pedalar para o sucesso

Aos 47 anos, Luís Costa é a referência do paraciclismo em Portugal. Ingressou na modalidade em 2013, vários anos depois de ter ficado sem uma perna devido a um acidente de mota. Fazia 30 anos precisamente no dia em que tudo aconteceu, mas aceitou o destino. É inspetor da Polícia Judiciária e divide os dias entre a profissão e a ‘handbike’. Falou da sua história a Record depois de mais um dia em "contrarrelógio", como diz em tom de brincadeira. "Faço nove treinos por semana em seis dias. Daqui a pouco, já penso que vou ter que acordar para ir treinar", descreve.





O paraciclista, natural de Castro Verde mas a residir no Algarve, lembra que só entrou tarde na modalidade porque esta era pouco divulgada. "Não sei se teria melhores resultados se entrasse mais cedo, mas certamente teria tido mais margem para progredir", salienta, garantindo que tem ainda muito para dar. "Sinto-me bem. Não vou dizer que ainda tenho muita margem de progressão, mas a experiência vai fazer a diferença. A adrenalina era muita quando comecei, mas faltava-me o conhecimento e a tática. Agora, tenho uma visão diferente das provas", explica.Luís Costa tem uma visão otimista. Talvez por aí se explique a forma como reagiu ao acidente que sofreu. "Não fiquei muito tempo a lamentar-me. No dia a seguir a ter saído do hospital, fui para o ginásio, com um corte cervical e sem uma perna. Passei do choque para a aceitação. Há pessoas que passam mais tempo numa ou noutra. Saí do hospital com a aceitação. A minha preocupação era fazer desporto", acrescenta.Agora, viu o sonho de participar nos Jogos Paralímpicos ser adiado, mas garante que no próximo ano vai dar tudo para estar bem em Tóquio. "Há um misto de aceitação e desilusão. Sentia que estava no meu melhor ano. Em 2021, vou ter 48 anos. Mas os outros também vão envelhecer", frisa.Alessandro Zanardi, que até ao fecho desta edição encontrava-se em estado grave devido a um acidente numa prova de paraciclismo, é o grande ídolo de Luís Costa. O português lembrou a forma como foi influenciado pelo italiano, antigo piloto de Fórmula 1 que se tornou paraciclista após perder as duas pernas num outro acidente, em 2001."Ele catapultou a modalidade quando resolveu praticar um desporto adaptado. Já se fazia paraciclismo antes, mas ele criou um grande impacto. Todos associam a modalidade ao Zanardi. Eu conheci a modalidade por causa dele, nos Jogos Paralímpicos de Londres", salienta. "Ele é um exemplo, um campeão em todos os aspectos. Respeita todos os adversários e é muito humilde. É muito importante que ele volte para junto de nós, nem que seja para me dar ‘porrada’. Só lhe ganhei duas vezes", frisa o vencedor de uma medalha de bronze no Mundial de 2017.