Luta contra o racismo em destaque no Record Mais

A morte de George Floyd às mãos da polícia trouxe de novo o tema do racismo para a ordem do dia. As reações do mundo do desporto a mais uma vítima da brutalidade contra as minorias raciais está bem à vista e a luta para tentar acabar com este tipo de situações está em curso. O problema é mais visível nos Estados Unidos mas não se fica por aí, e no Record Mais deste domingo aprofundamos a questão, lembrando que também por cá há muito a fazer. Ticha Penicheiro, Daúto Faquirá ou Luís Boa Morte dão uma ajuda para percebermos melhor o fenómeno.





No suplemento desta semana assinalamos também os 50 anos de Cafu, o antigo lateral que ficou para história como o capitão do 'penta' canarinho, alcançado em 2002 no Mundial disputado na Coreia do Sul e no Japão. Falámos com o ex-internacional brasileiro e pode recordar a sua carreira num trabalho infográfico.Apresentamos ainda Kai Havertz, jovem médio de 20 anos do Bayer Leverkusen que vive um grande momento de forma e se prepara para ser uma das sensações do próximo mercado de transferências. E Tapsoba, antigo defesa do V. Guimarães, não poupa elogios ao agora companheiro de equipa.Conheça também o sistema de desinfeção por pulverização que uma empresa de Braga criou para combater a propagação da Covid-19 e que pode vir a ser opção para os grandes eventos, designadamente a nível desportivo.Leia ainda a opinião de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa e ainda no