Mário Jardel fala do passado e do futuro em entrevista no Record Mais

Mário Jardel esteve em Portugal a preparar terreno para regressar em definitivo pois pretende fixar-se no nosso país, onde tem alguns projetos em vista ligados ao futebol. O antigo avançado de FC Porto e Sporting é o grande destaque no Record Mais deste domingo, onde fala do passado, mas também do futuro. O embate entre dragões e leões, na meia-final da Allianz Cup, na terça-feira é, naturalmente, um dos temas focados, tal como a liderança sportinguista na Liga NOS.





No suplemento desta semana pode também conhecer como vai ser disputada a Final Four da Allianz Cup, este ano marcada pelas restrições da pandemia e, por isso, sem a habitual festa. Além do FC Porto-Sporting, haverá na quarta-feira o embate entre o Benfica e o Sp. Braga para definir o outro finalista.Apresentamos ainda o trabalho de Charles Gould, o inglês que ajudou a Roma a contratar Tiago Pinto, e temos também uma infografia da carreira de Pep Guardiola, que celebra na segunda-feira o 50.º aniversário. O técnico do Manchester City é também o protagonista da secção 'Os 10 Mais', onde destacamos alguns dos melhores jogos da sua carreira.Entre outros temas, não deixe ainda de ler as opiniões de Daniel Sá e David Novo, além da habitual análise às melhores frases da semana por Alexandre Pais, antigo diretor de. Na edição impressa e no Premium online.