Maxi Pereira refere no Record Mais que ainda podia estar a jogar no FC Porto

Após quatro épocas no FC Porto, Maxi Pereira não recebeu qualquer proposta para renovar no verão passado e, cerca de meio ano depois, continua sem clube. Aos 35 anos, enquanto aguarda uma oportunidade para regressar aos relvados, o uruguaio faz no Record Mais deste domingo um balanço da carreira, salientando que esperava continuar nos dragões e que "podia estar a jogar" na atual equipa portista. Ainda assim, mostra-se agradecido ao clube da Invicta, e também ao Benfica, que lhe abriu as portas em Portugal.





Nesta edição apresentamos também Hugo Faria, português de 36 anos que integra a equipa técnica do Bournemouth como adjunto de Eddie Howe. A, o antigo médio da U. Leiria, lembra a forma como chegou à Premier League em novembro de 2018, dias depois de terminar a carreira de jogador ao serviço do Louletano.Temos ainda uma reportagem sobre o Capítulo Perfeito, competição que reúne os melhores surfistas nacionais e alguns internacionais escolhidos por voto do público. Não perca ainda infografia sobre a Supertaça de Espanha, cuja final se disputa este domingo na Arábia Saudita, entre outros temas. Tudo para ler na edição impressa e ainda no