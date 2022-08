Mégane E-Tech: geração 2.0

A entrada em cena, já em setembro, do novo Mégane E-TECH elétrico assume particular importância para a Renault. Não apenas porque é a 5ª geração do modelo do segmento C (familiares compactos), mas também porque representa o início de nova e crucial etapa no caminho da eletrificação aberto há mais de 10 anos.

Construído a partir da plataforma CMF-EV, este Mégane E-TECH não substitui o anterior – continua a ser comercializado com motores de combustão e versão híbrida ‘plug-in -, antes estabelece novos parâmetros e surge pronto para enfrentar o tempo da inexorável eletrificação.

A Renault decidiu-se por natural diferenciação estética face à 4ª geração. Há traços de ‘crossover’, linhas elegantes e dinamismo sugerido pelas jantes de 20 polegadas. Tudo completado pela tecnologia (óticas LED) e pormenores como os puxadores das portas embutidos, que se destacam de forma automática. A plataforma permitiu ‘puxar’ as rodas para as extremidades, ao mesmo tempo que ganhava pontos na habitabilidade e na capacidade da bagageira.

A personalidade exterior é depois reforçada pelas opções seguidas no habitáculo. Já falámos do espaço a bordo, mas importa sublinhar a vertente tecnológica. O exemplo maior será o denominado ‘OpenR’, o ecrã em ‘L’ invertido que agrega, como se fosse apenas uma peça, o painel de instrumentos e o ‘tablet’ que junta navegação, entretenimento, comunicação, climatização e controlos dos modos de condução.

Há sensação de desafogo (a ausência de túnel de transmissão ajuda), opções minimalistas no ‘design’ e, é bom sublinhar, ambiente onde o conforto não é apenas conceito de ‘marketing’. O Mégane E-TECH convida à condução e a viagens longas.

O fecho do parágrafo anterior pode surpreender, mas o trabalho e a experiência da Renault no capítulo da mobilidade elétrica trouxeram dividendos. A autonomia do novo Mégane E-Tech pode variar entre os 300 km e os 470 km – de acordo com as versões que usam bateria de 40 kWh ou 60 kWh de capacidade. Há versão com 130 cv de potência e outra com 220 cv.



Novo motor muita segurança



O Mégane E-TECH utiliza novo motor (síncrono excitado eletricamente) com peso de 145 kg e capaz de debitar dois níveis de potência – 130 cv e 220 cv. Na versão mais potente a aceleração dos 0 aos 100 km/hora faz-se em 7,4 segundos.



A travagem regenerativa pode ser controlada para melhor eficiência através de patilhas dispostas atrás do volante e tem, neste caso, quatro níveis distintos. O Mégane E-TECH reúne ainda extensa lista de equipamentos de segurança e auxílio à condução – um total de 26 sistemas ADAS.





A conetividade tem apoio específico da Google (navegação,atualização, programação de viagem e até ligação com a conta do utilizador) e pode, sem surpresa, compatibilizar-se com os sistemas Android Auto e Apple Car Play. A Renault caprichou ainda na questão do som a bordo e está disponível sistema da Harmon Kardon com 410 W de potência e nove canais de áudio.Há uma sequência sonora de boas-vindas e novo som exterior, descendente do Zoe, para alertar os peões (três modos) e que funciona até aos 30 km/hora.