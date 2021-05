Mercado automóvel: Desconfinamento acelera vendas

O mercado automóvel em Portugal foi influenciado de forma positiva pelas medidas de desconfinamento aplicadas durante o mês de abril. O número de unidades matriculadas cresceu 376,3 por cento em comparação com igual período de 2020 – altura em que o país enfrentou o primeiro ‘lockdown’. Ainda assim, e olhando os valores de 2019, registou-se quebra de 26 por cento.





De acordo com os dados divulgados pela ACAP (Associção Automóvel de Portugal) foram matriculados 14.809 ligeiros de passageiros durante o mês de abril, subindo o acumulado do primeiro quadrimestre para 45.848 unidades – perda de 4,5 por cento face ao mesmo período do ano passado.A recuperação deve manter-se nos próximos meses, aproximando o mercado de valores registados antes da pandemia. Os veículos eletrificados – híbridos, híbridos ‘plug-in’ e elétricos ‘puros’ – continuam a captar cada mais consumidores ao mesmo tempo que o país acelera na disponibilização da rede de postos de carga.No ‘campeonato’ das marcas e no que aos ligeiros de passageiros diz respeito, a Peugeot está na liderança, seguida pela Mercedes-Benz e pela Renault.ABRIL – Top 5Marca Unidades (% Mercado)1º Renault: 1.784 (12,05)2º Peugeot: 1.676 (11,32)3º BMW: 1.217 (8,22)4º Citroën: 1.211 (8,18)5º Mercedes-Benz: 1.145 (7,73)JANEIRO-ABRIL – Top 5Marca Unidades (%Variação 2021/2020)1º Peugeot: 6.270 (20,2)2º Mercedes-Benz: 4.431 (-1,9)3º Renault: 4.075 (-27,7)4º BMW: 3.976 (9,2)5º Citroën: 3.311 (11,5)TOTAL DO MERCADO AUTOMÓVEL 2021 (JANEIRO-ABRIL)Unidades (%Variação 2021/2020)Ligeiros de passageiros: 45.848 (-4,5)Comerciais ligeiros: 9.983 (31,0)Total de ligeiros: 55.786 (0,3)Veículos pesados *: 1.636 (44,9)Total: 57.422 (1,2)* Inclui pesados de mercadorias e pesados de passageiros (Fonte: ACAP)