Mercado automóvel em Portugal: Novembro fecha em queda Mês passado registou uma descida de 6,9 por cento nas vendas face a igual período de 2020





ASTRA SPORTS TOURER. Depois do renovado Astra ‘5 portas’, a Opel avança com a versão carrinha, denominada Sports Tourer. Tem 4,642 m de comprimento; bagageira de 608 litros e vai ficar disponível com motorizações a gasolina, Diesel e híbridas ‘plug-in’