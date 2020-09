Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Messi 'se queda' no Barcelona... mas até quando? A única forma de sair parecia ser a mal, então o argentino fica no Barça. Mas com contrato até 2021, só a renovação impede o adeus. E há eleições em janeiro...





• Foto: Reuters