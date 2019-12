'Messi10 by Cirque du Soleil': O artista de circo

'Messi10 by Cirque du Soleil': Record aprendeu uns truques com o 'freestyler' do espetáculo 'Messi10 by Cirque du Soleil': Record aprendeu uns truques com o 'freestyler' do espetáculo

"Messi, Messi, Messi", ouve-se nas bancadas. Parece que estamos em Camp Nou e que o argentino acabou de marcar um golo ou de fazer uma daquelas jogadas que encantam os adeptos do Barcelona. É semelhante. Na mesma cidade, com a tribuna azul de um lado e a grená do outro, o espetáculo em exibição também tem duas partes de 45 minutos cada e desenrola-se num palco que imita um campo de futebol. Chama-se ‘Messi10 by Cirque du Soleil’ e retrata a vida e a carreira do argentino. Record foi convidado para assistir e conta-lhe em palavras o que os artistas de circo fazem para homenagear um dos maiores... artistas do futebol."Há um 10 em cada um de nós", é o lema e uma das frases que define o espetáculo. Pensado para toda a família, a ideia é mostrar, principalmente aos mais novos, que podem ser como Lionel Messi. Aquele que admiram e que veem a jogar ao vivo ou na televisão, em imagens como as que são exibidas várias vezes durante o circo nos ecrãs que compõem a vertente tecnológica deste ‘Messi10 by Cirque du Soleil’.A história do jogador do Barcelona é contada em 20 números e, claro, o futebol está sempre em evidência. A onda mexicana e as camisolas gigantes com o ‘10’ nas costas que desfilam pelas bancadas; o árbitro, ou melhor, o que chamam de ‘antiárbitro’ e que desempenha o papel que, noutros circos, cabe ao palhaço; o contorcionista deitado na maca. E, naturalmente, a bola. Parte integrante em quase todas as atuações, nomeadamente através dos ‘freestylers’, os protagonistas que exibem os truques. Tal como Messi, mesmo que sejam outros malabarismos.Os números do ‘Messi10 by Cirque du Soleil’ contêm também mensagens. "17 anos de trabalho árduo" e "Nunca te rendas", pode ler-se a certa altura do capítulo dedicado ao treino e que representa o esforço feito pelo craque argentino para chegar ao mais alto nível. É nesse momento que surge o festejo de Messi, de dedos indicadores na direção do céu, em memória da sua avó, Celia Oliveira Cuccittini, já falecida. Conta o jogador que foi ela uma das pessoas que mais acreditaram que o neto podia chegar longe no futebol."Escolhemos dez qualidades de Messi e o argumentista criou o conceito. Treino, golos, força, no sentido físico e psicológico; visão; família, um pedido do jogador, porque sem o suporte familiar nunca teria vindo para Barcelona; drible...", explica o diretor criativo Sean McKeown a Record. Este australiano é uma das mentes que pensaram e desenharam o espetáculo. "A minha inspiração foi Messi, uma lenda viva. Esse é o conceito, celebrá-lo como um atleta. Todos podem pesquisar a história na internet, nós queríamos juntar o mundo do futebol, com a vida de Messi, e o circo. Fui muitas vezes a Camp Nou e cheguei a ter ideias para o espetáculo. Ver Messi a jogar foi inspirador", confessa.A estreia do ‘Messi10 by Cirque du Soleil’ foi, naturalmente, em Barcelona, no mês de outubro, e por lá vai continuar até janeiro. Depois, começa uma digressão mundial em Buenos Aires, na Argentina. Foi-nos dito que a passagem por Portugal não está prevista, mas também não se encontra totalmente descartada. Por isso, pode ser que ainda tenha a possibilidade de assistir ao espetáculo. E, acredite, não lhe desvendámos tudo e há muito mais para ver!A primeira exibição de ‘Messi10 by Cirque du Soleil’ foi a 10 de outubro, com Lionel Messi a ser o convidado de honra. No final, o argentino subiu ao palco e foi ovacionado pela plateia. "Foi muito emocionante, porque sei o que significa o circo. O facto de produzirem um espetáculo sobre mim é incrível. Não tenho dúvidas de que vai surpreender as pessoas, porque os espetáculos feitos pelo Cirque du Soleil são fantásticos. Estou muito feliz", atirou o jogador, deliciado com o resultado. Mas, afinal, o que é preciso para montar um evento destes?"Começámos a falar disto em 2016. A pré-criação durou dois anos e depois seguiram-se os castings e a preparação. Dá muito trabalho. Procurámos os melhores acrobatas pelo Mundo e, desta vez, tinham de ter ligação ao futebol. ‘Sabes jogar futebol?’, foi o o que lhes perguntámos. Não foi um processo fácil. Mas Messi, como profissional de futebol, desperta muita atenção e todos ficaram muito empolgados em participar", conta Sean McKeown a100 mil é o número de espectadores que já foi superado em cerca de dois meses de exibição. Cada espetáculo pode receber 3.200 pessoas39 euros é o preço do bilhete mais barato; o mais caro custa 175 euros. Há promoções para famílias, com oferta de bilhetes na compra de outros90 minutos de espetáculo, divididos em duas partes de 45 minutos cada. Tal e qual como um encontro de futebol