'Mourinhos e Ronaldos', a nova rubrica de Record: conheça todos os portugueses no futebol estrangeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal é há muito um país de emigrantes. E no futebol não é diferente. Esta época há centenas de jogadores e dezenas de treinadores espalhados pelo Mundo, muitos deles nas principais divisões do futebol europeu. Eis a presença portuguesa lá fora, tendo em conta apenas os escalões de elite e incluindo ainda os técnicos que comandam seleções nacionais.Dos nomes mais conhecidos como Cristiano Ronaldo e José Mourinho aos menos cotados, todos têm muitas histórias para contar. E o treinador Micael Sequeira, do Lokomotiv Tashkent (Usbequistão), inaugura esta nova rubrica de, já disponível, e à qual pode aceder AQUI.