Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mundial de Fórmula 1: Regresso ao (novo) normal O GP do Bahrein assinala hoje o arranque do Mundial de F1, numa temporada que procura restabelecer a normalidade depois do cenário atípico de 2020 provocado pelo SARS-CoV-2