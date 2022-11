Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mundial de futebol de rua: ganharam mais do que o Mundo Foi com uma equipa mista - a primeira em 15 anos - e com um guarda-redes surdo que Portugal venceu o Mundialito. Até houve quem fosse pai a entrar em campo ?