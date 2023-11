Mundial de kickboxing: apoio de Albufeira é essencial

Já atribuídos ao nosso país há mais de um ano, estes Mundiais WAKO inicialmente estavam previstos para ser realizados em Lisboa, mas "questões políticas e financeiras" acabaram por levá-los a rumar ao Sul do país. Em conversa com Record, o líder interino da FNKDA mostrou-se muito agradado com a mudança, especialmente por conta do apoio recebido desde a primeira hora pela Câmara Municipal de Albufeira para colocar o evento em marcha e garantir as melhores condições possíveis para que tudo corresse bem. "Fazíamos questão de trabalhar com uma Câmara que estivesse connosco a 100%. A Câmara Municipal de Albufeira chegou-se à frente e quis mesmo ser co-organizadora do evento. Até porque é benéfico para o município ter na região um total de três mil pessoas numa época que é baixa do ponto de visa turístico", explica.

De resto, relativamente à questão organizativa, João Diogo deixa claro que foi muito fácil convencer a WAKO a escolher Portugal numa primeira fase e que até a mudança para Albufeira foi encarada sem reservas por parte dos dirigentes internacionais. "Somos um país tão conceituado a nível turístico e do ponto de vista organizativo, que somos muito fáceis de vender. Estamos bem referenciados em tudo, seja em transportes, na facilidade de ligação de todos os países até aqui, como na capacidade hoteleira e na qualidade dos eventos no global. Não houve nenhum problema nesse aspeto", assume.