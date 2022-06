Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nélson Pereira: Em nome do pai, do filho e de um sonho americano Nélson Pereira e Nélson Pereira. Progenitor e rebento. O primeiro foi guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional; o segundo é avançado e aos 19 anos deixou a vida pacata na Academia, onde estava há mais de uma década, e cruzou o Atlântico para estudar na Florida, continuando a jogar