Nos reforços ganhou a águia: são muitas as caras novas na Luz O ‘campeonato das transferências’ não dá títulos mas pode valer troféus. E, nesse particular, foi o Benfica que venceu... de goleada. Resta a Jesus fazer omeletas de luxo com os ovos que recebeu