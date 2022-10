Admirável suplemento novo: Nova via para ler o Record Mais

A partir de hoje, há nova via para ler o melhor suplemento da imprensa diária desportiva nacional. Se comprar a nossa edição em papel, agora passará a aceder à edição integral do Mais - que continua como conteúdo Premium - através de um QR Code nas páginas do jornal.Para quem é assinante Premium, pode continuar a consultar o Mais como fazia até aqui, seja pelo e-paper, seja pelo próprio canal do Record Mais no site.Mantém-se também o melhor de domingo: reportagem, informação, opinião e lazer