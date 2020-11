Nuno Gaioso Ribeiro em grande entrevista no Record Mais

Nuno Gaioso Ribeiro foi vice-presidente do Benfica nos últimos oito anos, quatro dos quais na SAD. O gestor de 49 anos declinou o convite para continuar e faz o balanço da passagem como dirigente pelo clube da Luz, apontando erros e méritos da gestão de Luís Filipe Vieira. Tudo para ler numa grande entrevista no Record Mais deste domingo.





Na edição desta semana do nosso suplemento temos ainda uma conversa com Jo Nesbo, escritor norueguês de grande sucesso que jogou futebol até aos 19 anos e tem diversos outros interesses, como é a música ou a escalada.Conheça também Safawi Rasid, jovem avançado que era estrela na Malásia e pode tornar-se no primeiro jogador daquele país a jogar na Liga portuguesa, aguardando para já uma oportunidade no Portimomense para desespero dos adeptos malaios.Apresentamos-lhe ainda um trabalho infográfico sobre a inédita final da Liga dos Campeões africana, a realizar na próxima sexta-feira, entre o Al Ahly e o Zamalek, este treinado por Jaime Pacheco. O grande dérbi egício realiza-se precisamente na cidade do Cairo, de onde são ambos os clubes, e na secção 'Os 10 Mais' recordamos outros grandes dérbis do futebol mundial.E, entre outros temas, há ainda as habituais opiniões de Daniel Sá e David Novo, além da análise de Alexandre Pais às melhores frases da semana.