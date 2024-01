O Império Orban-Húngaro do futebol

Viktor Orban, primeiro-ministro da Hungria, lidera uma rede de interesses e parceiros estratégicos com vista a criar uma 'ditadura do futebol'. Há verbas dos contribuintes desviadas para o incremento do desporto-rei em desfavor de outros setores e todo um discurso de inspiração nacionalista, sectária e anti-europeia que passa fronteiras e seduz as comunidades húngaras dos vizinhos