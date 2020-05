O papel solidário do futebol no combate à Covid-19 em foco no Record Mais

Numa altura em que estamos há dois meses sem futebol nos relvados nacionais e os clubes da Liga NOS começaram já a preparar o regresso, no Record Mais deste domingo recordamos o que os agentes ligados à modalidade (dos clubes e demais organismos aos jogadores, treinadores ou adeptos) têm feito para ajudar no combate à pandemia. Da compra de ventiladores e outro material hospitalar aos bens alimentares essenciais no apoio aos mais afetados pela crise provocada pela Covid-19.





Mas na edição desta semana falamos ainda com Thomas Gronnemark, um treinador dinamarquês que se especializou em... lançamentos laterais e trabalha com o Liverpool, além de outros clubes europeus. E também abordamos o tema da violência doméstica, um problema que tem ganho relevância nos meios futebolísticos, com vários jogadores a serem acusados por agressões às respetivas companheiras.Conheça também melhor a carreira de Joaquim Agostinho no dia em que se assinala o 36.º aniversário da trágica morte do mais cotado dos ciclistas nacionais, aos 41 anos, na sequência de uma queda. Na secção 10 Mais escolhemos aqueles que acompanham Agostinho no lote dos melhores ciclistas portugueses de sempre.Leia ainda a opinião de Daniel Sá e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa e ainda no