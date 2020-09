O regresso da Liga e um poster de Miguel Oliveira no Record Mais

Depois de um defeso como nunca se viu, o futebol está de volta aos relvados portugueses. Ainda há poucas semanas o FC Porto celebrava a dobradinha e a Liga NOS arranca na próxima sexta-feira. No Record Mais fazemos o ponto da situação da principal escalão nacional, sabendo-se que os candidatos ao título são os habituais, mas que não faltam novidades.





Recordamos as movimentações de Benfica, FC Porto e Sporting, mas também dos outros clubes, com especial incidência em Sp. Braga, V. Guimarães e Boavista, que apostam forte esta época, embora os plantéis ainda possam sofrer muitas alterações pois o mercado continuará em aberto até outubro. Isto sem esquecer a muita incerteza devido à pandemia de Covid-19, que este fim de semana já criou problemas no arranque da 2.ª Liga.Nos 10 Mais, Rui Malheiro destaca os estreantes na Liga que prometem estar em destaque esta temporada. Dos mais conhecidos Darwin Núñez ou Adil Rami, aos menos sonantes Meshino ou Vincent Thill.Mas na edição desta semana temos também para oferecer um poster de Miguel Oliveira, num dia em que o Mundial de MotoGP tem mais uma corrida, em Misano, exatamente três semanas depois do piloto português da KTM Tech3 ter feito história ao vencer o GP da Estíria.Pode ainda ler a reportagem com Paulo Azevedo, a quem as limitações físicas nunca foram travões numa vida feita de superação. Lançou o livro "Não há impossíveis" e conta algumas das histórias e lições que aprendeu, recordando particularmente os contactos com José Mourinho e Iker Casillas.Entre outros temas, não deixe também de ler as habituais opiniões de Daniel Sá e David Novo, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de Record, às melhores frases da semana. Na edição impressa ou na versão online.