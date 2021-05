Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O regresso do sonho cor-de-rosa: João Almeida e o Giro de 2021 Dentro de um pelotão de luxo, o ciclista português é um dos candidatos à vitória da Volta a Itália, que arranca no sábado, com mais dois portugueses em prova: Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira





• Foto: Reuters