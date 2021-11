Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Opel Grandland: Mais argumentos Renovação do SUV compacto lançado em 2017 incidiu no apuro estético, mais tecnologia e reforço da oferta com motorizações híbridas ‘plug-in’. Chega em março