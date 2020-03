Os desafios que a geração Z coloca ao desporto em foco no Record Mais

Os jovens entre os 16 e os 24 anos definem a nova forma de assistir ao desporto. E, a nível global, chegámos a um momento decisivo no que diz respeito a esta premissa, com as modalidades tradicionais a enfrentarem muitas dificuldades com esta nova realidade, com se comprova num estudo realizado pela Nielsen Sports e que analisamos no Record Mais deste domingo.





No suplemento desta semana assinalamos também o Dia Internacional da Mulher através de uma reportagem com Catarina Monteiro, a Chefe de Missão adjunta para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, sem esquecer Carla Oliveira, jogadora de boccia que estará nos Jogos Paralímpicos e que brilha numa modalidade em que os homens têm clara preponderância. E recordamos também algumas das maiores estrelas femininas da história do desporto na secção 'Os 10 Mais'.Apresentamos igualmente um trabalho infográfico sobre o Mundial de Fórmula 1, que deverá arrancar no próximo fim de semana, se entretanto a epidemia de coronavírus não obrigar a novos adiamentos. Pode ainda ler as opiniões de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Isto e muito mais para ler na edição impressa do nosso jornal e ainda no