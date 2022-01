Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os novos descobrimentos: Reis do Brasil e da América A campanha de Jorge Jesus no Flamengo abriu o 'caminho marítimo' dos títulos aos treinadores portugueses, mas Abel Ferreira subiu a fasquia com o bis na Taça Libertadores pelo Palmeiras





• Foto: Reuters