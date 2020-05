Paralímpicos: Com a saúde em primeiro lugar

O universo do desporto vive um momento de ansiedade devido à Covid-19 e os atletas paralímpicos não fogem à regra, tendo em conta o adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021. No entanto, há uma boa notícia, por agora. O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) prevê que os apoios aos protagonistas sejam mantidos. "Estão a ser mantidos exatamente como estavam. Não houve alteração nem prevemos que venha a existir. A questão deverá manter-se estável, como foi até agora", realça o presidente José Manuel Lourenço a Record.





Portugal, tal como foi confirmado na última semana, já tem 23 vagas asseguradas em Tóquio, tendo o Comité Paralímpico Internacional definido novos critérios de qualificação. A incerteza reina, mas a prioridade é resolver as questões de saúde. "É natural que os principais protagonistas tenham uma preocupação adicional. Eles trabalham quatro anos para irem aos Jogos. Não é responsabilidade de ninguém. Mas, para já, importa preservar a saúde de cada um, para haver saúde para todos", refere o dirigente.José Manuel Lourenço voltou também a apelar para que seja criado um novo modelo de atribuição de receitas relativas aos jogos sociais e apostas desportivas. "O sistema de financiamento não me parece justo. Se houver uma redistribuição de outra forma, podemos fazer mais com o mesmo. Seria muito oportuno, aproveitando a circunstância, rever a legislação atual. É importante para todo o desporto", argumenta o líder do Comité Paralímpico.Noutro âmbito, o CPP volta a lançar a iniciativa ‘#SemPena’, que "tenta chamar a atenção para o facto de cada cidadão poder consignar 0,5% do IRS ao CPP", como explica o dirigente. "Os Jogos foram adiados. Nós, que temos como lema não ter pena, temos pena por isso. Mas pena não leva a lado nenhum. O que leva é muito treino, muito esforço... Assim, não tenha pena. Dê antes força ao Movimento Paralímpico", pode ler-se no site oficial do CPP.Na última semana, Yoshiro Mori, presidente do comité organizador dos Jogos de Tóquio, admitiu que a competição pode ser cancelada em definitivo, caso a pandemia não esteja controlada em 2021. A preocupação é partilhada, claro, por todos os intervenientes. José Manuel Lourenço realça que "é muito cedo" para falar do que vai acontecer no verão do próximo ano. No entanto, coloca todos os cenários em aberto."Todos sabemos que vamos viver com esta realidade enquanto não houver uma vacina ou um remédio. Penso que se não houver esta forma de vencer o vírus, acredito que os Jogos podem ser cancelados. Mas não me atrevo a dizer que a competição não vai acontecer", salienta. "Existe um grande empenho do comité organizador, do Comité Paralímpico Internacional e do governo do Japão", elogia o dirigente. "Os atletas leem estes sinais, o que, claro, cria ansiedade e incerteza. Os treinadores têm um papel importante, no sentido de conseguirem manter a motivação dos atletas", conclui o presidente do CPP.